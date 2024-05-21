сегодня в 11:28

Жители Подмосковья смогут зарегистрировать квартиры в Росреестре за сутки

Жителям Московской области рассказали о возможности электронной регистрации квартиры в Росреестре за 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Зарегистрировать квартиру в новостройке можно:

после сдачи дома в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет;

через застройщика.

Преимущества:

за 24 часа;

без посещения МФЦ;

без сбора лишних документов.

Все подробности можно уточнить в офисе продаж застройщика.

На данный момент изменения, вступившие в силу ранее, позволяют застройщикам Подмосковья подавать заявления на регистрацию права собственности без доверенности — от имени участника долевого строительства.

Процедуру можно пройти без участия покупателя за 24 часа по электронной заявке. Ранее этот срок мог составить более недели и включать непосредственно застройщиков, дольщиков, МФЦ и Росреестр.

Покупателю необходимо принять передаточный акт, впоследствии после регистрации ему будет предоставлена выписка из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая оформление права собственности на объект — квартиру, нежилое помещение, машино-место и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.