Жители Подмосковья смогут приватизировать жилье онлайн

Приватизировать жилье в Подмосковье можно онлайн. Для этого необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг, об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Приватизация квартиры — это бесплатная передача квартиры в собственность граждан, проживающих в ней.

С приватизированной квартирой вы имеете право совершать сделки: продавать, сдавать в аренду, оставлять под залог, передавать по наследству, дарить. При этом у владельца имущества становится больше обязанностей: платить налоги, делать взносы на капитальный ремонт и т. д.

Граждане РФ, в том числе и несовершеннолетние, проживающие в квартире на условиях социального найма. Если в квартире зарегистрировано несколько человек, необходимо согласие всех на приватизацию. Все участвующие в приватизации получают равные доли. Право на приватизацию в совершеннолетнем возрасте дается один раз.

Для приватизации жилья необходимо:

— ознакомиться на портале госуслуг Московской области со списком документов, соберите и отсканируйте их;

— подать заявление на портале госуслуг Московской области, приложите отсканированные документы. Ответа придется подождать 30 дней;

— после получения положительного решения администрации все заявители должны подписать договор о передаче жилья в собственность;

— подписанный договор направляется сотрудниками администрации в Росреестр для регистрации перехода права собственности от муниципалитета в собственность граждан. Оплата госпошлины не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.