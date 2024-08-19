Жители Подмосковья смогут приватизировать жилье онлайн
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Приватизировать жилье в Подмосковье можно онлайн. Для этого необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг, об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Приватизация квартиры — это бесплатная передача квартиры в собственность граждан, проживающих в ней.
С приватизированной квартирой вы имеете право совершать сделки: продавать, сдавать в аренду, оставлять под залог, передавать по наследству, дарить. При этом у владельца имущества становится больше обязанностей: платить налоги, делать взносы на капитальный ремонт и т. д.
Граждане РФ, в том числе и несовершеннолетние, проживающие в квартире на условиях социального найма. Если в квартире зарегистрировано несколько человек, необходимо согласие всех на приватизацию. Все участвующие в приватизации получают равные доли. Право на приватизацию в совершеннолетнем возрасте дается один раз.
Для приватизации жилья необходимо:
— ознакомиться на портале госуслуг Московской области со списком документов, соберите и отсканируйте их;
— подать заявление на портале госуслуг Московской области, приложите отсканированные документы. Ответа придется подождать 30 дней;
— после получения положительного решения администрации все заявители должны подписать договор о передаче жилья в собственность;
— подписанный договор направляется сотрудниками администрации в Росреестр для регистрации перехода права собственности от муниципалитета в собственность граждан. Оплата госпошлины не требуется.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.