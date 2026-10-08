Жители Подмосковья получили почти 215 тыс земельных услуг за девять месяцев

Жители Московской области с января по сентябрь 2026 года получили почти 215 тыс. земельных услуг онлайн, из них 22 тыс. — в сентябре, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С января по сентябрь 2026 года жители Подмосковья получили почти 215 тыс. земельных услуг онлайн. В сентябре их число составило 22 тыс.

«Мы видим, что интерес к цифровым услугам растет с каждым месяцем. Это говорит о доверии граждан и удобстве новых инструментов», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Лидером стало предварительное согласование предоставления участков, государственная собственность на которые не разграничена, — 53 тыс. заявителей. На перераспределение земель поступило 45 тыс. обращений. Предоставлением участков в аренду или собственность без торгов воспользовались 24 тыс. граждан.

Регион ежегодно внедряет новые технологии. В 2026 году упростили перевод участков из одной категории в другую. При подаче заявления на региональном портале сервис автоматически заполняет адрес и категорию участка по данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Заявителю достаточно ввести кадастровый номер. Если перевод невозможен, система сразу предупредит об этом.

Услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Она позволяет перевести участок, например, из категории «Особо охраняемые территории» в земли промышленности или сельскохозяйственного назначения.

Подать заявление можно в разделе «Гражданам» → «Земля» → «Оформление и регистрация»: https://uslugi.mosreg.ru/services/21138.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.