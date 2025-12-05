Жители Подмосковья подали более 290 тысяч заявок в Минимущество в 2025 году

Жители и предприниматели Московской области с января по ноябрь 2025 года направили более 294 тысяч электронных обращений за услугами в имущественно-земельной сфере, что на 30 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала 2025 года жители и предприниматели Подмосковья отправили 294 500 электронных обращений за услугами в имущественно-земельной сфере. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что этот показатель превысил прошлогодний более чем на 30 тысяч обращений.

По словам министра, рост числа заявок свидетельствует о востребованности и удобстве электронных сервисов. Все областные и муниципальные услуги теперь доступны онлайн, что позволило сократить сроки обработки документов. Электронные сервисы дают возможность отслеживать статус обращений и получать уведомления о готовности документов. Внедрение искусственного интеллекта также облегчает взаимодействие с органами власти и помогает устранять трудности при подаче документов, пояснил Фирсов.

Самой популярной услугой минимущества остается перераспределение земель — поступило 68 055 заявок. Предварительное согласование предоставления участков выбрали 60 296 граждан, а аренда и приобретение земли вне аукционов заинтересовала 31 107 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.