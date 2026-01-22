Жители Подмосковья подали более 23 тыс онлайн-заявлений на бесплатные участки в 2025 году

В 2025 году жители Подмосковья более 23 тысяч раз воспользовались электронной услугой по получению бесплатных земельных участков через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет получить участки, находящиеся в муниципальной собственности или с неразграниченным правом собственности, при условии, что у них установлены границы и они стоят на кадастровом учете.

Оформить заявку можно в разделе «Земля» — «Использование и аренда» на портале госуслуг Московской области. Для подачи заявления требуется авторизация с подтвержденной учетной записью ЕСИА. Услуга предоставляется бесплатно, срок рассмотрения — до 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.