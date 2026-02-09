Жители Подмосковья переводят одноэтажные МКД в статус блокированной застройки

В Московской области ежедневно проходят встречи с жителями одноэтажных многоквартирных домов, на которых обсуждается перевод таких объектов в статус блокированной жилой застройки. Главная проблема владельцев подобных домов — невозможность оформить прилегающие земельные участки в собственность. Несмотря на активное использование территории для огородов, гаражей и хозяйственных построек, юридический статус МКД не позволяет закрепить землю за жильцами, а возведенные объекты часто признаются самовольными.

Перевод дома в статус блокированной застройки решает эти вопросы. После переоформления каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации, а собственники могут оформить землю под своим домом, узаконить существующие постройки и получить разрешение на новое строительство. Это также способствует увеличению стоимости недвижимости.

В минувшие выходные встречи с жителями прошли в Кашире, Котельниках, Одинцове, Серебряных Прудах, Серпухове, Солнечногорске, Талдоме, Щелкове и других округах. Для тех, кто завершит процедуру до 1 сентября 2026 года, действует льгота: госпошлина составит 3% от кадастровой стоимости объекта. Для получения подробной информации жителям рекомендуется посетить встречи с представителями муниципалитета в своем округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.