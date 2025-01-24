Жители Подмосковья обратились к онлайн‑сервису по градостроительству 600 тыс раз

Геопортал Подмосковья продолжает привлекать пользователей благодаря полезному функционалу. Один из востребованных сервисов — « Стройка рядом с домом ». Инструмент позволяет узнать актуальную информацию о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 км от него. Включая детали о функциональном назначении, текущей стадии реализации и наличии необходимых разрешений, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Сервис «Стройка рядом с домом» является прекрасным примером успешного использования цифровых технологий в градостроительстве. Ресурс обладает удобным интерфейсом и пользуется высоким спросом среди жителей Подмосковья — в 2024 году его услугами воспользовались 115 тыс. раз, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. За все время работы сервисом воспользовались порядка 600 тыс. раз», — отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Функции сервиса «Стройка рядом с домом» включают:

поиск по адресу или кадастровому номеру: пользователи могут получить информацию о строительных объектах в радиусе трех километров от указанного адреса.

результаты поиска: предоставляется информация о функциональном назначении объектов, стадии их реализации и наличии разрешений на строительство. Также доступны фотофиксации, которые позволяют визуально оценить текущее состояние стройки.

интерактивная карта: сервис предлагает возможность поиска через цифровую карту, что делает навигацию и поиск более удобными и эффективными.

Чтобы получить сведения, достаточно ввести адрес или кадастровый номер земельного участка.

Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов отметил полезность сервиса «Стройка рядом с домом» в контексте повышения прозрачности градостроительной деятельности и вовлечения граждан в процессы, касающиеся их жизненной среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.