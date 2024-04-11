Жители Подмосковья более 60 тыс раз воспользовались услугами земельной сферы

За первый квартал текущего года физические и юридические лица, а также предприниматели воспользовались услугами в имущественно-земельной сфере более 61,6 тыс. раз, передает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«На данный момент на регпортале доступно порядка 45 услуг в имущественно-земельной сфере, обратиться за ними можно дистанционно. За три месяца этого года получено уже свыше 61,6 тыс. обращений в электронном виде, это почти на 6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. У нас стало больше цифровых помощников. В этом году в сотрудничестве с «Мособлгеотрестом» мы обновили восемь наших услуг, дополнив их сервисом предпроверки земельных участков на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения, а результаты такого онлайн-запроса предоставляются в графическом формате. Это нововведение позволяет жителям или бизнесу составить полное представление о том или ином земельном участке и определить дальнейший план действий», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Сервис предпроверки стал доступен при заполнении заявлений в рамках услуг «Выдача разрешения на размещение объектов», «Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование», «Установление сервитута в отношении неразграниченных земельных участков», «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование», «Предоставление земельных участков на торгах», «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно», «Перераспределение земель и (или) земельных участков», «Предварительное согласование предоставления земельных участков».

«Еще одно новшество первого квартала — услуги центра кадастровой оценки объединены в один комплекс. По одному онлайн-запросу можно подать декларацию о характеристиках объекта недвижимости, оформить заявки на исправление ошибок при определении кадастровой стоимости и на предоставление разъяснений по кадастровой стоимости», — добавила министр.

Традиционно рейтинг по количеству поступивших заявок в земельно-имущественной сфере возглавляет госуслуга по перераспределению земель и (или) земельных участков. За ней обратились свыше 13,5 тысяч раз. На втором месте — более 12,5 тысяч заявок — предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. На третьем — свыше 7,7 тысячи обращений — предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов.

К земельным услугам подключена экспертная система, которая предлагает ответить на несколько вопросов об участке и помогает выбрать необходимую услугу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.