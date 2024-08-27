Жители Подмосковья 70 тыс раз зашли на сервис «Стройка рядом с домом» в 2024 г

Продолжает набирать популярность интернет-ресурс «Геопортал Подмосковья», в том числе сервис «Стройка рядом с домом», транслирующий с начала года рост обращений пользователей — к его услугам обратились 70 тыс. раз, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 20% больше относительно 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособархитектуры.

«Стройка рядом с домом» предоставляет жителям региона возможность узнать в режиме онлайн расположение будущей школы, детского сада или поликлиники, получить иные сведения о назначении строящихся объектов, наличии разрешений и стадиях реализации проектов. Для этого достаточно ввести его адрес, кадастровый номер или выбрать объект, используя цифровую карту. Результаты поиска содержат информацию и фотографии строящихся объектов, что делает сервис информативным и удобным для интересующихся.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что сервис является хорошим примером внедрения цифровых технологий в сферы государственного управления, и отметил значимость получения обратной связи для последующего усовершенствования работы платформы.

«Нам важно обеспечить максимальную прозрачность строительной сферы в регионе, и „Стройка рядом с домом“ помогает в достижении этой цели. Рост интереса к сервису свидетельствует о том, что мы на правильном пути, будем и дальше развивать это направление. Кроме того, жители Московской области должны иметь возможность получать объективную, актуальную информацию в оперативном онлайн-режиме», — отметил Гордиенко.

Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов подчеркнул, что именно аналитика обращений жителей к ресурсам сервиса стала основой для улучшений и расширений.

«Мы не намерены останавливаться на достигнутом. Наши дальнейшие шаги будут направлены на доступность и расширение возможностей, а также интеграцию сервиса с другими государственными и муниципальными проектами, что позволит, оперируя данными, обеспечить более эффективное управление ресурсами», — заключил Дмитрий Гаврилов.

Сервис «Стройка рядом с домом» доступен на Геопортале Подмосковья rgis.mosreg.ru уже более 5 лет. Проект реализован Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» и доступен на базе Региональной географической информационной системы Московской области, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.