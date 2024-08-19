Жители Подмосковья 21 августа смогут задать вопросы по «Дачной амнистии»

Специалисты управления Росреестра по Московской области 21 августа с 11:00 до 13:00 проведут «телефонную линию» по вопросам осуществления государственного кадастрового учета и оформления прав на земельные участки и жилые дома, расположенные на них, возведенные до 14 мая 1998 года (дачная амнистия 2.0). Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В процессе проведения телефонной линии эксперты ведомства ответят на вопросы: кто может воспользоваться «дачной амнистией» 2.0, на какие объекты недвижимости она распространяется, какой порядок действий и другие интересующие вопросы.

ФЗ от 14.02.2024 N 20-ФЗ внесены соответствующие поправки в положения статьи 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Согласно изменениям, действие упрощенного порядка регистрации прав на объекты имущества общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ и ОНТ) продлевается до 2031 года.

На территории Московской области за I полугодие 2024 года в рамках «дачной амнистии» оформлено около 30 тыс/ индивидуальных жилых домов общей площадью более 7 млн кв. метров.

«Управление совместно с правительством Московской области принимает активное участие в информировании населения, помогая гражданам разобраться в изменениях законодательства, узнать о порядке и особенностях оформления недвижимости», — отметил заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Олег Копылов.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (495) 223-45-41.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.