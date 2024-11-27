Жители новостроек Подмосковья сдали в экопункты в 4 раза больше тары в этом году

С начала года жители новостроек ПИК в Подмосковье сдали через фандоматы в 4 раза больше тары, чем в 2023: более 850 тыс. против 260 тыс. единиц. Сбор проводится в рамках партнерства ПИК-Комфорт и Ecoplatform. В сборе на сегодняшний день уже приняли участие свыше 10 тыс. жителей, которые помогли сократить выбросы СО2 на 172 056 кг, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В Подмосковье у ПИК ряд как уже заселенных, так и строящихся жилых кварталов: «Люберцы парк», «Оранж парк», «Ильинские луга», «Ярославский», «Измайловский лес» и др.

Наращивать объемы сбора вторсырья жителям жилых кварталов позволяет шаговая доступность фандоматов и расширение инфраструктуры. К началу ноября в Люберцах, Жуковском, и других городах Подмосковья к уже работающим 54 аппаратам по приему ненужной тары были установлены дополнительно 16 новых. Теперь более 15 жилых кварталов оборудованы 70 фандоматами для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку .

За каждую сданную бутылку или банку жители получают в приложении Есoplatform бонусы, которые затем можно обменять на скидки при покупке в торговых сетях, оплате онлайн-сервисов или потратить на благотворительность.

Фандоматы рядом с домом помогают не только удобно сдавать отходы на переработку, но и формируют сообщество единомышленников, которые вместе заботятся о природе, начиная с собственной придомовой территории. Взаимная поддержка соседей и участие семей создают атмосферу ответственности и заботы об окружающем мире.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.