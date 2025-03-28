Жители домов по реновации протестируют московские постаматы

Более 60 постаматов сервиса «Московский постамат» появилось в подъездах новостроек по программе реновации за минувшие два года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Первый постамат появился в феврале 2023 года в доме по реновации по адресу Волгоградский проспект, д. 161А. Сервис позволяет сэкономить время и получить товары прямо в подъезде своего дома в любое удобное время.

«Дома по реновации возводят по самым современным технологиям в соответствии со смарт-стандартом. В том числе предполагается наличие системы доступа к востребованным городским сервисам. Один из ярких примеров — установка вендинговых аппаратов и постаматов в зоне холла. Так, в 2023 году в подъездах новостроек установили 22 постамата, а в 2024 — почти в два раза больше — 41. В итоге на сегодня жителям домов, возведенных по программе реновации, доступно 63 устройства», — поделился Овчинский.

В этом году было принято обновление смарт-стандарта, которое предусматривает технические условия для возможности установки устройств сервиса «Московский постамат» на этапе проектирования домов. В новостройках постамат устанавливается в тестовом режиме для формирования пользовательского опыта у жителей. Затем на общем собрании собственников жилья принимается решение о дальнейшем использовании постамата.

Общегородской сетью постаматов «Московский постамат» пользуются свыше 80 тысяч жителей Москвы.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.