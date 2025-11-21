Жители Домодедова с властями проверили ход строительства нового спорткомплекса

сегодня в 13:45

Ход работ на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Авиационный Домодедова обсудили вместе с жителями. 19 ноября представители администрации и застройщик провели активистов по объекту, ответили на вопросы и показали, как продвигается строительство изнутри. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы идут динамично — завершаются черновые отделочные этапы, впереди монтаж освещения и установка финишных элементов. Параллельно проверяются внутренние инженерные системы, запуск тепла запланирован в ближайшие недели. Через месяц начнут тестировать инженерные сети. Следующий большой блок — закупка мебели и спортивного оборудования.

Активные жители задали вопросы о формате работы комплекса, в том числе о возможностях бесплатного посещения в рамках проекта «Активное долголетие». Первый заместитель главы городского округа Домодедово Александр Епишин подтвердил: механизм участия будет разработан, главное сейчас — своевременно завершить строительство.

Участники общественного контроля первыми увидели внутренние помещения будущего комплекса. По словам жителей, открытие станет долгожданным событием для всего микрорайона: здесь планируют заниматься семьями, посещать бассейн, фитнес и спортивные секции.

В спорткомплексе разместятся тренажерный зал, зал единоборств, помещения для групповых программ и 25-метровый бассейн на четыре дорожки. Новый центр станет ключевым объектом спортивной инфраструктуры для Авиационного и соседних территорий.

Завершить строительство планируется во 2 квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.