Жители дома в центре Москвы выступают против стройки хостела для маргиналов

В одном из многоэтажных домов в центре российской столицы достраивают хостел площадью 3,2 тыс. квадратных метров. Жители выступают против, сообщает SHOT .

Предположительная стоимость аренды койко-места на Малой Калитниковской улице будет стоить 280 рублей в день. Поэтому жильцы дома боятся, что из-за этого в хостеле будут проживать маргиналы.

Согласно подсчетам опрошенных москвичей, в гостинице смогут проживать около 1,2 тыс. человек. В хостеле планируют сделать зоны для женщин и мужчин. В каждой комнате смогут разместиться четверо.

Местные жители уверены, что остающиеся в гостинице смогут сделать за деньги регистрацию по месту временного пребывания. Стоимость такой услуги составит всего 16 тыс. рублей. Хостел планирует запуститься уже через несколько дней.

Местные жители написали заявления в правоохранительные органы, жилищную инспекцию и даже собираются подать в суд. Они планируют остановить стройку.