Жители 95 районов Москвы начали переселение по программе реновации

Программа реновации затронула жителей 95 районов Москвы. Люди переселяются из старых домов в новые квартиры с современной отделкой, сообщается на сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что на данный момент программа реновации затронула уже 203 тыс. жителей столицы из более чем 1,2 тыс. старых домов в 95 районах. В 7 из них москвичам предложили комфортное жилье еще в прошлом году.

«Соответствующие письма тогда город направил гражданам из районов Останкинский, Алтуфьевский, Мещанский, Левобережный, Соколиная Гора, а также Бекасово и Вороново. В них за год к переселению приступили около 5 тыс. человек», — заявил Ефимов.

Первыми к переселению приступили жители двух домов в Северном Измайлове. К концу 2018 года реновация затронула еще 15 районов. С тех пор их число выросло более чем в 6 раз.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что в Люблине к переселению приступили около 9,9 тыс. человек из 51 дома. В Северном Измайлове новые квартиры предложили жителям 41 старого здания, в Можайском районе — жильцам 31 дома. Ветхие здания демонтируют.