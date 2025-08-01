Жителей Подмосковья приглашают на вебинары по вопросам кадастровой стоимости

Специалисты Государственного бюджетного учреждения Московской области «Центр кадастровой оценки», которое является подведомственным учреждением регионального министерства имущественных отношений, на регулярной основе в онлайн формате проводят вебинары, посвященные вопросам предоставления государственных услуг населению и организациям региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Такие вебинары проводятся для того, чтобы помочь обычным гражданам и юридическим лицам своевременно получить актуальные сведения и разъяснения по предоставлению услуг в сфере государственной кадастровой оценки», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Уже 5 августа пройдет вебинар, на котором можно будет получить информацию по порядку подачи обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости. Специалисты расскажут обо всех нюансах процедуры, поделятся практическими рекомендациями и проведут консультацию для всех заинтересованных лиц.

А 7 августа состоится вебинар, где будет разъяснен порядок подачи деклараций о характеристиках объектов недвижимости. Участники мероприятия смогут подробно ознакомиться с процедурой подготовки и подачи необходимых документов, задать интересующие вопросы специалистам учреждения и получить исчерпывающие консультации.

Для участия в мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.