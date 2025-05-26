Жителей Подмосковья предупредили о соблюдении противопожарного режима на землях

В связи с летним, пожароопасным периодом государственные инспекторы Московской области по использованию и охране земель напоминают владельцам земельных участков о необходимости соблюдения противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В рамках осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора) управление на постоянной основе проводит работу по недопущению пожаров.

При выявлении очагов возгорания на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса незамедлительно информируются подразделения: МЧС России, Россельхознадзора, правительства Московской области и органы местного самоуправления.

Управление напоминает правообладателям земельных участков о необходимости соблюдения правил противопожарного режима, согласно которым, в том числе запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов, а использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов может проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности.

«Соблюдение противопожарных требований позволит избежать чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, сохранить земельные угодья, объекты недвижимости и инфраструктуру региона», — отметила начальник отдела государственного земельного надзора управления Вероника Маккамбаева.

При обнаружении неконтролируемого выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса звоните по телефонам: 01 или 101.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Московской области: 8 (498) 505-41-70.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.