сегодня в 17:01

Житель Можайска, оставшийся без попечения родителей, получил ключи от квартиры

Заместитель главы Можайского округа Мария Клинских вручила ключи от квартиры жителю Можайска, который остался без попечения родителей. Это событие символизирует начало нового этапа в жизни молодого человека, сообщила пресс-служба администрации можайского муниципального округа.

«Ключи от квартиры — возможность создать свой собственный дом, атмосферу уюта и безопасности. Берегите свое имущество», — отметила Мария Клинских.

Она также подчеркнула, что поддержка и создание комфортных условий для жизни граждан округа являются приоритетными в работе.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.