Житель Можайска, оставшийся без попечения родителей, получил ключи от квартиры
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Заместитель главы Можайского округа Мария Клинских вручила ключи от квартиры жителю Можайска, который остался без попечения родителей. Это событие символизирует начало нового этапа в жизни молодого человека, сообщила пресс-служба администрации можайского муниципального округа.
«Ключи от квартиры — возможность создать свой собственный дом, атмосферу уюта и безопасности. Берегите свое имущество», — отметила Мария Клинских.
Она также подчеркнула, что поддержка и создание комфортных условий для жизни граждан округа являются приоритетными в работе.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.
«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.