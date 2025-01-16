Жилые дома и школу на 1 320 мест строят в ЖК «Героев» округа Балашиха

В корпусе 406 продолжается отделка квартир. В соседнем корпусе 407 также идут работы по черновой и чистовой отделке, параллельно ведется устройство внутренних инженерных систем и монтаж лифтового оборудования. В корпусе 408 строители занимаются кладкой внутренних и наружных стен, монтажом внутренних инженерных систем и оконных блоков. В корпусах 409 и 412 также ведется устройство каменной кладки внутренних и наружных стен. Кроме того, в корпусах 409 и 413 активно идет устройство несущих конструкций.

В школе для 1320 учеников на территории ЖК «Героев» завершаются работы по чистовой отделке и установке оборудования. Площадь четырехэтажного здания составляет более 20 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрено размещение 55 классов, среди которых 20 будут отведены для начальной школы, 25 — для основной и 10 — для старшей. Просторные учебные помещения дополнены спортивными залами, библиотекой, медиатекой. Территорию образовательного учреждения благоустроят.

ЖК «Героев» расположен рядом с Ольгинским лесопарком, что обеспечивает жителям доступ к природе и чистому воздуху. В пешей доступности находится железнодорожная станция. В 2024 году комплекс был признан лучшим в Подмосковье, завоевав золото в номинации «Лучший ЖК Московской области» в конкурсе «ТОП ЖК-2024».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.