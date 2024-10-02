Жилому дому в ЖК «Лобня Сити» присвоили кадастровый номер

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В Подмосковье строят ЖК «Лобня Сити». Кадастровый номер присвоили новому жилому дому в комплексе. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и Управления Россреестра по Московской области.

Дому присвоили кадастровый номер — 50:41:0020610:3356, объект находится по адресу: Московская область, округ Лобня, ул. Колычева, дом № 7.

ЖК «Лобня Сити» возводится в 18 км от МКАД в городе Лобня. В жилом комплексе находится школа на 2200 мест и детский сад на 330 мест. В проект включены парковочные зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха на свежем воздухе. Развитая инфраструктура города предоставляет необходимые услуги в шаговой доступности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.