Жилой комплекс «Театральный парк» в рамках КРТ строят в Подмосковье

ЖК «Театральный парк» строят в Подмосковье. Девелопер реализует проект в городском округе Королев. Сейчас застройщик ведет работы на нескольких объектах. На территории комплекса предусмотрена необходимая социальная инфраструктура. Здесь уже открыты гимназия на 660 учеников и детский сад на 80 воспитанников, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В корпусе 26 завершены работы по устройству временного ограждения строительной площадки, вертикальной планировке участка, разработке котлована, устройству подбетонного основания и фундаментной плиты. Также выполнены работы по устройству стен и перекрытий подвала и работы по монтажу монолитных конструкций. Завершается кладка межквартирных стен первого, второго, третьего и четвертого этажей и прокладка магистралей отопления, холодного и горячего водоснабжения, ливневой и бытовой канализации в подвальной части здания. Ведутся работы по укладке тепловых сетей.

В детском саду на 107 мест выполнены подготовительные работы по устройству временного ограждения строительной площадки, устройству временных дорог. Завершены работы по стяжке пола и оштукатуриванию стен подвала, первого и второго этажей. Выполняется чистовая отделка технических помещений подвала, прокладка наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, монтаж пассажирского лифта и вертикального подъемника.

В ЖК «Театральный парк» построено 37 четырехэтажных домов на 3786 квартир. В шаговой доступности для жителей открыты магазины, салоны красоты, кафе и фитнес-центр с несколькими бассейнами.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.