Жилой комплекс «Liberty» в Люберцах ввели в эксплуатацию

В подмосковных Люберцах введен в эксплуатацию жилой комплекс «Liberty» с подземной автостоянкой на 382 машино-места. Выдано соответствующее разрешение. Вскоре новоселье здесь отпразднуют 610 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В комплексе общей площадью более 61,8 тыс. кв. метров запроектировано 400 квартир и 210 апартаментов. Квартирография домов — от студий до 4-комнатных с панорамными окнами. Входные группы созданы по принципу безбарьерной среды. Во дворе корпусов расположены игровые и спортивные площадки, места для отдыха, магазины. По всей территории функционирует система «Безопасный город», жители могут попасть в дома по Face ID.

ЖК «Liberty» расположен в самом центре города Люберцы, между Новорязанским шоссе и улицей Московской. В состав проекта входит два жилых корпуса и один корпус с апартаментами. Все три монолитно-кирпичных 17-этажных здания объединены двухъярусным стилобатом, который благоустроен декоративным садом с газонными насаждениями, прогулочными и беговыми дорожками. На подземном этаже стилобата расположен паркинг на 382 машино-места. Поблизости от жилого комплекса есть все необходимые объекты социальной инфраструктуры — учебные заведения, медицинские учреждения, спортзалы, различные магазины, кафе, и другое.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.