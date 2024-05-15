Жилой комплекс «Ильинойс» строят в Подмосковье

Сейчас застройщик ведет работы на нескольких объектах.

В двух корпусах жилого дома № 2 выполняются работы по устройству монолитных конструкций коробки здания.

В двух корпусах жилого дома № 1 завершаются фасадные работы. Выполняются работы по монтажу вентиляции, водоснабжения, канализации, водопроводной насосной станции. Продолжаются работы по отделке МОП, работы по устройству кладки ПГП.

Подземный уровень домов займет паркинг. В паркинге жилого дома № 1 ведутся работы по устройству инженерных коммуникаций. В паркинге жилого дома № 2 ведется разработка котлована, выполняются работы по устройству монолитного фундамента.

ЖК «Ильинойс» расположен в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Здесь расположатся стильные монолитные жилые дома, запланировано создание безбарьерной среды, а также закрытые дворы по концепции «без машин», с детскими и спортивными площадками. В составе проекта построят два детских сада в общей сложности для 450 малышей и новый учебный блок на 950 мест на территории гимназии № 7. В рамках госпрограммы возводится первое дошкольное учреждение на 250 мест. В нем уже завершены монолитные работы.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.