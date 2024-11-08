В Красногорске продолжается строительство ЖК «Аникеевский»

В городском округе Красногорск, между Новорижским и Волоколамским шоссе, продолжается строительство жилого комплекса «Аникеевский», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот проект от ГК «Гранель» обещает стать настоящим оазисом комфорта и благополучия для жителей и гостей города.

Первая очередь строительства включает в себя возведение жилых домов высотой от четырёх до шести этажей с зелёными благоустроенными дворами, закрытыми от машин. Это позволит жителям наслаждаться тишиной и покоем, не выходя из своего района. Одним из главных преимуществ ЖК «Аникеевский» является строительство всей необходимой социальной инфраструктуры. Это означает, что будущие жители комплекса смогут не беспокоиться о поиске детских садов, школ, поликлиник и других важных объектов.

На данный момент ведутся различные виды работ в жилых корпусах 12.2, 13, 20/1, 20/2, 21 и 22. Также строится детский сад, рассчитанный на 315 маленьких воспитанников.

На объекте выполнено устройство монолитных и сборных железобетонных конструкций, завершаются кладочные работы и устройство кровли, продолжается внутренняя отделка МОП и технических помещений. Это говорит о высоком качестве строительства и профессионализме исполнителей.

ЖК «Аникеевский» — это не просто жилой комплекс, это целый мир, где каждый найдёт для себя что-то важное и ценное. Здесь можно жить, работать и отдыхать, наслаждаясь комфортом, безопасностью и красотой окружающей природы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.