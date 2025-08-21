Жилой дом по реновации построят на Большой Черемушкинской улице в Москве

В Академическом районе на юго-западе Москвы согласовали проект многоквартирного дома по программе реновации. Он появится по адресу: Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26, сообщил председатель комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

«Согласно проекту дом возведут на свободном земельном участке на Большой Черемушкинской улице. В нем будет 152 квартиры. Территорию вокруг новостройки благоустроят и озеленят», — сказал Щербаков.

Проект предполагает возведение на участке односекционного здания с нежилым первым этажом, где появятся помещения коммерческого назначения. Входные группы жилой части дома сделают сквозными, такое решение обеспечит вход как со стороны улицы, так и со двора. В составе входной группы: вестибюль, колясочная, помещение консьержа и лифтовый холл.

Для удобства жильцов в здании появятся четыре лифта.

Около придомовой территории будут установлены детская и спортивная площадки, малые архитектурные формы, например, фонари и урны со скамьями для тихого отдыха горожан.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги московской программы реновации за восемь лет.

Вся информация о реновации в мегаполисе представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по этой программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года. Она касается около 1 млн жителей мегаполиса и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Собянин поручил повысить темпы реализации программы в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов РФ по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».