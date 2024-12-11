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Жилищная программа помогла молодой семье купить свою недвижимость в Подмосковье

В планах семьи Булановых из Наро-Фоминского округа переезд в новостройку. Купить недвижимость помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Никиты и Екатерины две дочери. Старшей Варваре 9 лет, младшей Александре 2 года. По словам папы, свободное время они любят проводить вместе.

«В выходные ходим гулять в парке, дочки всегда рады играм на свежем воздухе. Можем пойти в кино. Фильмы выбираем для детей, последний раз смотрели «Манюню» — говорит он.

Семья жила в съемной квартире. Узнав, как друзья приобрели жилье с помощью региональной меры поддержки, супруги решили последовать их примеру.

«Так удачно сложилось, что мы получили субсидию и одновременно в центре города началось строительство нового дома. Сейчас он находится на стадии котлована. У нас будет там трехкомнатная квартира. Расположение — просто мечта! Школа рядом с подъездом, садик тоже близко», — говорит он.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.