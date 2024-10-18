сегодня в 11:51

Молодая семья из Подмосковья приобрела квартиру по жилищной программе

Семья Путенцовых из городского округа Подольск благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» приобрела собственную квартиру в Чехове. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Михаил и Мария воспитывают троих детей. Старшему Савве 6 лет, среднему Ивану 4 года, младшему Саше исполнилось 2 года. У родителей и мальчишек есть общее увлечение — бассейн.

«Мы все вместе любим ходить в бассейн. Очень удобно, что купаться могут и взрослые, и малыши. Часто ездим в оздоровительный комплекс. Там наравне с большим бассейном есть отделение для грудничков», — говорит Михаил.

Путенцовы жили в съемной квартире. Узнав из интернета о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, супруги решили принять участие.

«На вторичном рынке нам удалось приобрести трехкомнатную квартиру в городе Чехов. Дом — добротная «пятиэтажка». У нас первый этаж, как мы хотели. В районе много зелени. Сейчас мы постепенно переезжаем», — говорит Михаил.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.