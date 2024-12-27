Жилищная программа помогла молодой семье из Можайска купить квартиру

сегодня в 10:49

Мама с детьми из Можайского городского округа переехала жить в собственную квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Анастасии Богомоловой два сына. Старшему Алексею 9 лет, младшему Никите скоро исполнится 2 года. Мальчишки обожают играть в футбол.

«У Алексея на первом месте, конечно, учеба. Он занимается английским. Еще ходит на футбол. Игрой он увлечен настолько, что «заразил» и младшего брата. В своем возрасте Никита уже подает мячи», — говорит мама.

Богомоловы жили в съемной квартире. Узнав, как знакомые решили жилищный вопрос с помощью региональной меры поддержки, Анастасия решила проконсультироваться в городской администрации. На приеме ей подтвердили, что их семья проходит по всем критериям.

«Нам очень повезло, удалось найти квартиру на вторичном рынке с хорошим ремонтом. Уже переехали. Живем в своей «однушке». Особенно удобно, что рядом школа», — говорит она.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.