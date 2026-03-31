«Жилфонд» сообщил о росте цен на жилье до 142 «борщей»

Двушки в России за год подорожали на 424 борщевых набора

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке России за год выросла на 12% и достигла эквивалента 142 борщевых наборов. Стоимость двухкомнатных квартир увеличилась на 424 «борща», сообщает Газета.ru .

Цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12% за год

Квадратный метр оценили в 142 «борщей», продукты подорожали на 5,6%

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в марте 2026 года достигла 142 наборов для приготовления борща, что на 12% выше года назад, тогда как набор продуктов подорожал на 5,6%, сообщили аналитики «Жилфонд».

По расчетам «Жилфонд», однокомнатная квартира 37 кв. м в среднем стоит 5 254 «борщей», двухкомнатная 53 кв. м — 7 526 «борщей». За год однокомнатные квартиры подорожали в среднем на 296 «борщей», двухкомнатные — на 424 «борща».

В Москве 37 кв. м оценивали в 16 280 «борщей» — на 1 332 больше, чем год назад, 53 кв. м стоили 23 320 «борщей» — на 1 908 больше.

«Борщевой индекс», разработанный «Жилфондом» весной 2022 года и масштабированный на всю Россию в 2025 году, сравнивает цены на жилье с набором базовых продуктов. Директор компании Александр Чернокульский пояснил, что снижение ключевой ставки Центробанка до 15% 20 марта 2026 года создало позитивные ожидания для рынка, хотя банки пока не пересмотрели условия по ипотеке.

