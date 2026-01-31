Женщина обменяла квартиру в Москве на дом на Кипре и осталась без недвижимости

Пострадавшая женщина по имени Марина рассказала, что в 2015 году приняла решение сменить место жительства и переехать из России на Кипр. В связи с этим, квартира, полученная в наследство от матери и расположенная на Кутузовском проспекте, была обменена на дом на Кипре, который принадлежал подруге ее матери, Виктории. Оценочная стоимость кипрской недвижимости составляла 145 тысяч евро (13 млн 118 тыс. рублей — ред.). Обмен прошел успешно, и обе стороны остались довольны.

Однако, пренебрегая советами нотариуса, москвичка не стала регистрировать право собственности на дом на Кипре, поскольку это потребовало бы дополнительных расходов в размере 8 тысяч евро (около 700 тысяч рублей).

В 2023 году Виктория обратилась к москвичке с просьбой погостить в кипрском доме в течение двух недель. Воспользовавшись случаем, она взяла документы, подтверждающие ее право собственности на дом, и сдала его в аренду. Узнав об этом, Марина была крайне возмущена и обратилась в правоохранительные органы. Но из-за путаницы с правами собственности, ей посоветовали решать проблему в судебном порядке.

В настоящее время Марина настаивает на полном возврате ей дома, в то время как Виктория утверждает, что между ними была только устная договоренность о владении половиной дома. При этом она продолжает сдавать спорную недвижимость в аренду.

