Земельный участок в поселке Назарьево освободили от ветхих построек

Подошли к концу работы по демонтажу комплекса аварийных строений в поселке Назарьево в ЗелАО, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Неудовлетворительное состояние ряда строений общей площадью 1013,9 кв. м были полуразрушены и не подлежали восстановлению. Госинспекция по недвижимости провела демонтаж строений и навела порядок на территории: участок площадью 9 тыс. кв. м выровняли и вывезли мусор.

«Мы ведем системную работу с ветхими строениями и выводим аварийные постройки с территории Москвы. Неприглядные и неэксплуатируемые строения портят внешний вид города и представляют опасность в случае обрушения элементов фасада, поэтому инспекторы принимают соответствующие меры по выводу аварийного фонда и устранению потенциальных угроз. В дальнейшем освобожденные территории вовлекаются в хозяйственный оборот. Наша работа направлена на улучшение городской среды и создание более привлекательного облика всех столичных районов», — уточнил Бобров.

Жители столицы могут помогать контрольному ведомству вычислять неухоженные строения и незаконные постройки. Чтобы информировать ведомство о возможных нарушениях, в том числе о самовольных или ветхих постройках, можно присоединиться к проекту «Неравнодушный москвич». Для этого необходимо отправить свою заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.