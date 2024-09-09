Земельный налог повысят для 70 тыс участков в Подмосковье

С начала 2024 года мунземинспекторы по заданию УФНС России по Московской области осмотрели 149 тысяч земельных участков для подтверждения правонарушений, которые могут повлечь за собой увеличение земельного налога. На сегодняшний день по итогам работы муниципального земельного контроля налоговыми органами принято решение по исчислению земельного налога по повышенной ставке за нецелевое использование в отношении 70 тысяч земельных участков, собщает пресс-служба Минмособлимущества.

Примерные налоговые начисления по ставке 1,5% составят 1,4 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей больше, чем по ставке 0,3%.

В рамках взаимодействия Минимущества и налоговой службы в работе по исчислению земельного налога используются материалы муниципального земельного контроля. Налоговая с помощью разработанного модуля в программном комплексе региональной геоинформационной системы автоматически получает акты осмотров, которые оформляют инспекторы при выявлении нарушения требований земельного законодательства.

Практика Московской области по использованию сведений муниципального земельного контроля в целях налогообложения земельных участков с применением налоговой ставки признана эффективной среди российских регионов.

Так, в 2023 году проводимые мероприятия позволили исчислить земельный налог с использованием материалов мунземконтроля на сумму 2,19 млрд рублей в отношении 88 тысяч земельных участков, что на 34% или на 556 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.