Земельные инспекторы проверили 225 участков в Подмосковье в январе

В январе земельные инспекторы Московской области провели проверки на 225 участках. Основная задача инспекторов — выявлять нарушения земельного законодательства и проводить профилактику для предотвращения правовых последствий для собственников.

Министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов отметил, что приоритетом работы является предупреждение нарушений через информирование владельцев о возможных рисках и способах их устранения. Систематический мониторинг способствует формированию культуры добросовестного землепользования.

Среди наиболее частых нарушений — использование земли не по назначению, самовольное занятие территории и неиспользование участка. Такие действия могут привести к штрафам и судебным разбирательствам.

Для профилактики создана система уведомлений: если выявлены потенциальные риски, собственник получает рекомендации по добровольному устранению нарушений. Владельцам рекомендуется использовать землю по разрешенному назначению и регулярно проверять соответствие участка требованиям законодательства, в том числе с помощью приложения «Проверки Подмосковья».

В случае нарушений возможны увеличение налоговой ставки и рост кадастровой стоимости участка. Собственники несут ответственность за соблюдение законодательства и должны своевременно реагировать на уведомления инспекций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.