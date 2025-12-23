сегодня в 15:50

Земельные инспекторы Подмосковья выявили более 46 тысяч нарушений в 2025 году

Муниципальные земельные инспекторы Московской области в 2025 году осмотрели свыше 122 тысяч участков и выявили нарушения на 46,6 тысячи из них, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году муниципальные земельные инспекторы Подмосковья провели осмотр более 122,1 тысячи земельных участков. Нарушения земельного законодательства были выявлены на 46,6 тысячи участков общей площадью 195 тысяч гектаров.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что чаще всего фиксировались неиспользование земель, самовольный захват и нецелевое использование участков. За год инспекторы выявили 42,5 тысячи случаев неиспользования земель, 1,8 тысячи фактов самозахвата и 1,9 тысячи случаев нецелевого использования.

Наибольшее количество участков было осмотрено в Клину — 9,2 тысячи, Можайском округе — 7,1 тысячи, Дмитровском — 6,9 тысячи, Солнечногорске — 6,6 тысячи и Ступине — 5,7 тысячи.

Правообладателям предоставляется время для устранения нарушений. Инспекторы направляют разъяснения и рекомендации с подробным описанием порядка и сроков исправления ситуации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.