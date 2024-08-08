Здание жилого дома в аварийном состоянии снесли в Ногинске

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, в городе Ногинск, в 1-м Истомкинском переулке был ликвидирован аварийный многоквартирный жилой дом № 12, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Аварийный объект — двухэтажное деревянное здание многоквартирного дома 1950 года постройки. Общая площадь строения составляла порядка 360 квадратных метров. Основные элементы строения находились в ветхом состоянии и были частично разрушены, в связи с высокой моральной и физической степенью износа строительных конструкций здание было признано аварийным и подлежащим сносу. В 2023 году рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы 8 квартир, затем принято решение о сносе. В июле текущего года завершены необходимые мероприятия по демонтажу, в настоящее время земельный участок свободен от аварийной застройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории Богородского городского округа было выявлено 239 проблемных объекта. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 140 объектов, что составляет порядка 59% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.