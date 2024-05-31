Здание студенческого общежития построят в Одинцове в 2025 году

В рамках госпрограммы Подмосковья в 2025 году в Одинцове на улице Новоспортивная будет построено здание студенческого общежития. Завершено проектирование объекта и заключен договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы Подмосковья.

Завершено проектирование корпуса студенческого общежития. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Площадь земельного участка — 0,32 га. В корпусе разместятся жилые комнаты, кухни, помещения для отдыха, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, блок административных помещений.

На прилегающей территории выполнят благоустройство с установкой малых архитектурных форм, проведут озеленение.

Завершить все работы и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.