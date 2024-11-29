Здание областной больницы Балашихи возводят по графику

Работы ведутся по нацпроекту «Здравоохранение».

На площадке задействованы 327 рабочих и 36 единиц техники. Ведутся работы основного периода: армирование и бетонирование стен и колонн первого этажа главного корпуса — блок 1, устройство основания, армирование и бетонирование фундаментной плиты на блоках 2, 3 и 4, устройство конструкций подземного паркинга.

Общая площадь комплекса зданий составит 163 тыс. кв. метров. Коечная мощность — 1 123 места, до 150 экстренных пациентов в сутки, 300 амбулаторных пациентов в смену, 60 плановых больных в день.

В клинике будет 26 профилей, среди которых: сердечно-сосудистая хирургия, кардиология и неврология — в том числе, региональный сосудистый центр, челюстно-лицевая хирургия, офтальмология. 21 операционная, оснащенная цифровой техникой, которая позволит проводить сложнейшие операции.

Высокотехнологическую медицинскую помощь смогут получать пациенты не только из Балашихи, но и соседних округов. Это почти 1,3 млн человек.

Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.