Здание областной больницы Балашихи возводят по графику
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В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается строительство многопрофильной клиники «Балашихинская областная больница». Работы ведутся согласно установленного графика, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся по нацпроекту «Здравоохранение».
На площадке задействованы 327 рабочих и 36 единиц техники. Ведутся работы основного периода: армирование и бетонирование стен и колонн первого этажа главного корпуса — блок 1, устройство основания, армирование и бетонирование фундаментной плиты на блоках 2, 3 и 4, устройство конструкций подземного паркинга.
Общая площадь комплекса зданий составит 163 тыс. кв. метров. Коечная мощность — 1 123 места, до 150 экстренных пациентов в сутки, 300 амбулаторных пациентов в смену, 60 плановых больных в день.
В клинике будет 26 профилей, среди которых: сердечно-сосудистая хирургия, кардиология и неврология — в том числе, региональный сосудистый центр, челюстно-лицевая хирургия, офтальмология. 21 операционная, оснащенная цифровой техникой, которая позволит проводить сложнейшие операции.
Высокотехнологическую медицинскую помощь смогут получать пациенты не только из Балашихи, но и соседних округов. Это почти 1,3 млн человек.
Завершение строительства запланировано на 2027 год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.