Здание недостроенной АЗС демонтировали в Одинцовском округе

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в районе деревни Крутицы Одинцовского округа был выявлен объект нежилого назначения, находившийся в аварийном состоянии — здание автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«На 72-м км федеральной трассы М-1 «Беларусь» было начато строительство одноэтажного здания АЗС общей площадью порядка 150 кв. метров, которое так и не было завершено. Каркас объекта долгое время простоял без изменений и с течением времени начал разрушаться, территория не была ограждена, имелся свободный доступ третьих лиц. В результате, сооружение было внесено в перечень для ликвидации и затем снесено силами администрации Одинцовского округа в августе текущего года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что на сегодняшний день работы полностью завершены, строительный мусор с территории вывезен и утилизирован.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Одинцовского городского округа было выявлено 956 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 789 объект, что составляет более 82% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.