Здание магазина достроили в Раменском округе

В деревне Капустино Раменского округа, на улице Ромашковая, на участке № 18а, был выявлен объект незавершенного строительства — планировавшийся под размещение магазина. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

Строительство торгового объекта началось в 2015 году, однако на стадии возведения фундамента работы приостановились. Несколько лет недострой, расположенный вдоль автомобильной дороги регионального значения Устиновка-Аксеново-Электроугли портил облик территории. В результате в рамках работы по выявлению и ликвидации недостроев, самостроев, а также аварийных зданий на территории Московской области сооружение было включено в перечень объектов незавершенного строительства. В 2023 году произошла смена правообладателя объекта, после чего новым собственником было принято решение о дострое.

В прошлом месяце строительство одноэтажного здания площадью 1,5 тыс. кв. м было завершено. На сегодняшний день объект готовится к вводу в эксплуатацию. В достроенном здании планируется размещение магазина с товарами повседневного спроса.

Всего на территории Раменского муниципального округа было выявлено 517 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 357 объектов, что составляет 69% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.