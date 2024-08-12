Здание комплексной поликлиники в Люберцах готово на 50%

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей на 500 посещений в смену. Общая стройготовность составляет 50%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса.

Строительство новой поликлиники ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».

«Строители ведут монолитные работы на уровне пятого этажа здания, а также проводят кладку стен, устройство наружных инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

На площадке задействовано 75 рабочих и 3 единицы техники.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В состав войдут отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов, кабинеты неотложной помощи и врачей-специалистов, дневной стационар, кабинеты функциональной диагностики, КДЛ, женская консультация, а также физиотерапевтический блок. Также установят современное оборудование, включая КТ, МРТ, рентген.

Завершить работы планируется летом 2025 года.

Планируется, что медучреждение сможет обслуживать 40 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.