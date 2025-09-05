Здание Кабановской школы в Орехово-Зуеве отремонтируют и оснастят оборудованием

Здание Кабановской школы в Орехово-Зуевском округе в следующем году отремонтируют и оснастят новым оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту школы в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ СОШ № 10, Московская область, Орехово-Зуевский г. о., д. Кабаново, д. 98».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1963 года постройки общей площадью 1785 кв. м и оснастить его необходимым технологическим оборудованием для осуществления образовательной деятельности.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.