Здание физмат-лицея в Сергиевом Посаде готовится к открытию

В Сергиевом Посаде подошло к концу строительство нового корпуса физико-математического лицея. В настоящий момент ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы велись в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

Новый корпус рассчитан на 525 мест для детей с 5-го по 11 классы. Общая площадь здания — 14,5 тыс. кв. метров.

Помимо 42 учебных кабинетов в лицее оборудованы мастерские и лаборантские по физике, химии и биологии, ресурсные центры, кабинеты для дистанционных занятий, спортивный и актовый залы (на 300 мест), а также библиотечно-информационный центр на 100 человек, включая с ИТ-зону на 50 мест. На территории обустроены футбольное поле, учебно-опытная зона, игровые площадки. Также здесь появились парковочные места.

Старый корпус лицея, построенный в XIX веке, рассчитан всего на 160 ребят. Он начал работу в 1990 году. Сейчас там учится 156 человек с 9 по 11 классы. Новый же позволит обучать детей с 5-го по 11-й

Открытие запланировано на начало учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.