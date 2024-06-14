Завод по производству оборудования для детских площадок построят в Солнечногорске

На новой производственной площадке в г. о. Солнечногорск компания «КЕНГУРУ.ПРО» займется проектированием и выпуском оборудования для оснащения детских спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в реализацию данного проекта оцениваются в 250 млн рублей. Это будет уже второй завод компании на территории индустриального парка «Есипово». Инвестиции в строительство и запуск первого завода, где производят оборудование для воркаута и паркура, составили 200 млн рублей. Его ввели в эксплуатацию в I квартале этого года и уже к началу II квартала вывели на полную мощность. На текущий момент компания занимается проектированием второго завода, запустить его планируется до конца 2025 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За счет запуска еще одного цеха компания сможет создать дополнительно не менее 20 новых рабочих мест для жителей г. о. Солнечногорск. Уже сейчас на действующем предприятии в индустриальном парке «Есипово» могут найти работу операторы технологических установок, слесари-сборщики, комплектовщики и монтажники спортивного оборудования, а также инженеры и технологи.

«В настоящий момент мы находимся на новом витке развития рынка, и ситуация для нас исключительно благоприятная. Иностранные компании-поставщики спортивного и инфраструктурного оборудования покинули российский рынок, освободив нишу. И поскольку мы работаем в премиальном сегменте и конкурируем с мировыми производителями, то мы имеем все основания для того, чтобы вложить все силы в наращивание производства оборудования инфраструктуры, которая будет сохранять свое качество не два-три года, а 20 лет и более», — отметил генеральный директор компании Дмитрий Зайченко.

Данная компания проектирует и изготавливает уличное спортивное оборудование — площадки для воркаута и паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксерские стойки, теннисные столы, спортивное оборудование для детей, а также строит спортивные площадки по всему миру.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще есть 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.