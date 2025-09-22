Завод кормов в Ступине строит современную лабораторию

Компания «Мустанг Ступино», ведущий российский производитель кормовых решений, инвестирует 160 млн рублей в создание на своем заводе современной микробиологической лаборатории. Запуск нового высокотехнологичного объекта, запланированный на конец 2025 года, позволит создать в городском округе 8 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эту и другие темы обсудили в ходе рабочей встречи на предприятии, которое посетил заместитель главы округа Максим Харитонов. Завод, расположенный на территории ОЭЗ «Ступино квадрат», специализируется на производстве премиксов, концентратов и заменителей молока для продуктивных животных.

«Компания «Мустанг Ступино» — один из ведущих резидентов нашей особой экономической зоны, и ее развитие очень важно для округа. Проект по созданию новой лаборатории — это не только серьезные инвестиции и повышение качества продукции, но и, что самое главное для нас, — создание новых рабочих мест для наших жителей», — отметил Максим Харитонов.

Новая лаборатория будет осуществлять комплексные исследования по витаминам, что позволит усилить контроль качества на всех этапах производства и разрабатывать новые эффективные рецептуры.

Продукция завода поставляется по всей России и в страны СНГ. В ходе визита представители администрации и руководства компании также обсудили текущие вопросы производства и логистики.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.