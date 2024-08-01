Завод кабельной продукции строят в Воскресенске по инвестпроекту

Инспекторами Главгосстройнадзора Подмосковья проведен профвизит на стройплощадку завода по выпуску кабельной продукции вблизи села Новлянское на территории Воскресенска. Застройщик — «БЕЛТЕЛЕКАБЕЛЬ». Предприятие, вошедшее в ассоциацию кабельных заводов России и СНГ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство начали в июле 2022 года, финал — осенью 2024 года. В настоящее время строители ведут внутреннюю отделку, монтируют инженерные системы, осуществляют пусконаладочные работы, а также отделывают фасад и благоустраивают прилегающую территорию. Инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали 86% строительной готовности.

В производственном здании площадью порядка 7,2 тыс. кв. метров в четырехсменном графике будут перерабатывать до 4 тыс. тонн в год медного проводника и до 1,5 тыс. тонн в год алюминия, а также производить до 23 тыс. километров в год оптического кабеля. Общий уровень механизации производства составит 89,1%, доля ручного труда — 0,09%. Номенклатура выпускаемой продукции: кабели сигнально-блокировочные, кабели связи волоконно-оптические, силовые кабели и провода на низкое и среднее напряжение. Продукцию планируют реализовывать в России и странах ближнего зарубежья.

Реализация проекта привлекла в Подмосковье порядка 740 млн рублей инвестиций. С вводом объекта в эксплуатацию для жителей села Новлянское и близлежащих населенных пунктов появится порядка 60 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.