Зависит от характера ущерба: эксперт рассказал о компенсации на ремонт жилья

сегодня в 16:44

Эксперт Васильев: компенсация на ремонт жилья зависит от многих факторов

Основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ», строительный эксперт Федор Васильев заявил, что рассчитывать на компенсацию ремонта квартиры или дома в России могут люди, чье жилье пострадало от стихийных бедствий, а также определенные категории населения: многодетные, инвалиды, малоимущие, сообщает RT .

«Размер поддержки зависит от площади жилья и характера ущерба: в случае необходимости капитального ремонта пострадавшему компенсируется стоимость восстановительных работ, рассчитанная по установленным нормативам», — объяснил специалист.

По его словам, чтобы получить компенсацию, необходимо дождаться оценки ущерба специальной комиссией, которая документально подтверждает разрушения и формирует соответствующий акт.

Затем собственник обращается с заявлением в МФЦ или использует портал «Госуслуги», предоставляя документы, подтверждающие право собственности, и банковские реквизиты. На основании представленной информации государство осуществляет выплату средств, предназначенных для полного или частичного возмещения затрат на ремонт, заключил эксперт.

