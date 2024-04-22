Завершены демонтажные работы в школе № 5 в Солнечногорске

В рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования в Солнечногорске продолжаются работы по обновлению школы № 5. Рабочие завершили демонтаж внутренних конструкций.

Строители приступают к монтажу металлических балок перекрытия первого этажа, подготовке стен под штукатурку, ведут усиление оконных проемов, электромонтажные работы.

«Отмечу, что здание школы № 5 одно из старейших в нашем округе, его построили в 1940 году. За все время эксплуатации масштабных ремонтных работ здесь не проводилось. Но уже к 1 сентября 2024 года учреждение заметно преобразится, и все дети продолжат обучение в современных классах», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В рамках проекта подрядчик проведет ремонт внутренних помещений школы, заменит окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, обновит кровлю и фасад здания, благоустроит прилегающую территорию. В школу будет поставлена новая мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.