Завершен капремонт в Буньковском сельском культурно-спортивном комплексе

Капитальный ремонт Буньковского сельского культурно-спортивного комплекса. Работы велись в рамках госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья». В ходе ремонта особое внимание было уделено деталям, чтобы создать комфортные условия для занятий и досуга у детей и взрослых, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Был проведен ремонт кровли, фасада, внутренних помещений в здании, сделана отмостка. Сейчас остаются последние штрихи. В настоящее время ожидается поставка мебели. Идут работы на сцене (подшивается занавес).

Ход реконструкции контролирует администрация Богородского округа. Торжественное открытие запланировано на начало декабря. В честь этого события будет подготовлена праздничная программа. Местные жители с нетерпением ждут этого события, ведь в комплексе действуют 24 клубных формирования и спортивные секции, которые посещают более 400 человек. Причем самому юному — 4 года, а самому пожилому участнику — 86 лет.

После всех мероприятий комплекс станет еще более привлекательным для жителей и гостей деревни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.