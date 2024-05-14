Завершаются демонтажные работы в Правдинской школе в Пушкине

Школа давно требовала обновления, так как построена была в 1963 году. Учреждение входит в состав образовательного комплекса № 2, который объединил шесть детских садов и три школы городского округа

«Завершился демонтаж внутренних конструкций. Рабочие приступили к кровельным и фасадным работам. В здании школы также ведутся общестроительные работы и монтаж инженерных сетей», — отметили в министерстве.

Также в ходе капремонта будет проведен ремонт фасада, кровли, замена всех инженерных систем: отопительной и водоснабжения, а также электрокоммуникаций. Все внутренние помещения школы приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель.

Площадь здания около 3 тыс. кв. метров.

На время проведения капремонта детей перевели в школу по соседству. Уже к началу нового учебного года порадует учеников и преподавателей обновленным внешним видом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.