Завершается капремонт дошкольного отделения школы № 1 в Егорьевске

Во втором микрорайоне Егорьевска завершается капитальный ремонт здания дошкольного отделения средней школы № 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Капитальный ремонт ведется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Рабочие заканчивают собирать мебель и обустраивать уличные площадки. Как пояснил представитель подрядчика Дмитрий Егоров, сейчас на объекте трудятся 34 человека, которые должны успеть все закончить к 1 ноября.

Заместитель директора школы Елена Рязанова рассказала, что сад рассчитан на 166 детей. Здесь будут работать две ясельные группы и 8 общеразвивающих. Главными новшествами стали профессиональный хореографический класс с зеркалами и станком, а также полностью обновленный пищеблок. Первыми новое пространство оценили родители будущих воспитанников и остались очень довольны проведенным ремонтом.

В ходе капремонта в здании площадью 2419,2 кв. м обновили фасад, заменили все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Провели внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, выполнено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также заменена мебель.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.